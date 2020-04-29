2020-04-29T03:01:58+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 29 апреля: поселок и два новых района с COVID-19

Где в Новосибирской области нашли коронавирус: последние данные на 29 апреля в нашей онлайн-карте
Ульяна ДЖАНКОВА
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Карта распространения коронавируса по районам региона.Карта распространения коронавируса по районам региона.
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Где в Новосибирской области нашли коронавирус: новых районов на карте региона с заболевшими COVID-19 не появилось.

За минувшие сутки 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ, 4 человека — в Черепановскую ЦРБ, 1 — в Сузунскую.

Как сообщил оперштаб, выявили 60 новых больных COVID-19. С начала эпидемии всего в регионе зарегистрировано 407 больных коронавирусом, среди них — 23 ребенка, 63 новосибирца выздоровели, их выписали из больницы. Четверо мужчин скончались.

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 29 апреля 2020 года включает города Новосибирск, Бердск, Кольцово, Барабинск, поселок Краснообск. Также это девять сельских районов: Новосибирский, Убинский, Карасукский, Колыванский, Коченевский, Черепановский, Здвинский, Ордынский и Сузунский, Усть-Таркский районы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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