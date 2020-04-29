Прибавка к пенсии и ограничение банковских комиссий: рассказываем, какие изменения наступят для Россиян с 1 мая

29 Апр 2020 2020-04-29T00:45:35+03:00

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В последний месяц весны россиян ожидают различные изменения и нововведения. Они коснутся различных сфер жизни людей, начиная от предпринимательской деятельности и заканчивая финансовыми вопросами.

И первым таким изменением станет ограничение банковских комиссий. С 1 мая Центральный банк России ограничит максимальный размер банковской комиссии в Системе быстрых платежей (СБП) для физлиц. Подразумевается, что переводы в размере меньше 100 тысяч будут бесплатными. Если же они превышают данную сумму, то плата должна составлять не более 0,5% от суммы и быть при этом не более 1500 рублей. Данный запрет на снятие комиссии для банков является очень актуальным для периода пандемии, когда многие люди столкнулись с финансовыми трудностями.

Не менее важным нововведением для россиян станет также прибавка к пенсии. С 1 мая пенсионеры, проживающие в Московской области, смогут получить дополнительные средства к страховой пенсии по старости. Доплачивать пожилым людям будут по 1000 рублей.

— Еще один пункт, который, так или иначе, касается жизни граждан — это ограничение на въезд в страну. В России он был установлен до 1 мая из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Запрет касался въезда на территорию страны иностранцев и лиц без гражданства. Если режим закрытых границ будет снят, то не исключено, что эта мера утратит свою силу. Стоит отметить, что при условиях данного ограничения исключения были сделаны для сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, водителей автомобилей международного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов и так далее, — сообщает издание NEWS.ru

Изменения коснутся и пошлины на нефть. После весеннего обвала экспортная пошлина на нефть на сырьевых рынках с 1 мая понизится на $45,2 и составит $6,8 за тонну. При этом пошлина на высоковязкую нефть уменьшится до $1 с $5,2, на светлые нефтепродукты и масла — до $2, на темные — до $6,8. Налог на экспорт товарного бензина сократится до $2, прямогонного (нафта) — до $3,7 с $28,6 за тонну. Пошлина на сжиженный газ и на чистые фракции СУГ обнулится, а на кокс понизится до $0,4 с $3,3.

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