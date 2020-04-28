«У некоторых заканчиваются деньги на еду и жилье»: россиянка, застрявшая в ЮАР из-за коронавируса, рассказала о том, как туристы пытаются попасть домой

28 Апр 2020 2020-04-28T22:56:02+03:00

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Почти две сотни россиян застряли в ЮАР из-за коронавируса: люди находятся там уже месяц. При этом, Республика пока не входит в число стран, откуда осуществляются вывозные рейсы, а получить заявленную материальную помощь удалось единицам.

— Как и многие, я прилетела в Южно-Африканскую Республику, когда обстановка была спокойной. Перед этим я связалась с Ростуризмом и посольством ЮАР в России и мне ответили, что лететь туда можно. Я сопровождала туристическую группу, обратный вылет был запланирован 29 марта, но, как и другие россияне, я столкнулась с аннуляцией рейса. После объявления президента ЮАР о введении карантина и запрете международного сообщения с 26 марта мы не паниковали: авиабилеты были в продаже, нам казалось, что у нас получится вернуться домой. Мы купили нашей группе новые билеты по $1500, о том, что рейс не состоится, узнали уже по пути в аэропорт. Там мы с туристами провели сутки в попытке улететь: у стойки одной из авиакомпаний была толпа, перевозчик продал 100 лишних билетов. Тогда мы поняли, что даже наличие оплаченной брони не гарантирует вылет. Некоторым из россиян в последний момент все же удалось сесть в самолет, заплатив уже по $2000 за билет. Но такие деньги есть не у всех, — рассказала изданию NEWS.ru Светлана М. (имя изменено — прим. ред.), которая оказалась в числе застрявших в ЮАР граждан.

Тех людей, кому в тот день все-таки не удалось улететь в тот день, ждало еще одно неприятное известие: на следующий день Россия закрыла авиасообщение. Тогда обеспокоенные люди связались с посольством и встали на учет. Консул заверил их, что вывезти из ЮАР возможно специальным эвакуационным рейсом. По словам девушки, всего сейчас в республике находится около 175 человек: около 100 в окрестностях Кейптауна и 75 в районе Йоханнесбурга. В этих городах располагаются крупные международные аэропорты. Людей заверили, что если будет организован спецрейс, то посольство предоставит им необходимый документ, подтверждающий право доехать до аэропорта.

Но на этом история не закончилась: россиянам сообщили, что заявку на эвакуационный рейс нужно оформлять через сайт госуслуг. Однако с анкетой на портале возникли проблемы: те туристы, чья бронь была аннулирована, посчитали, что им нужно ответить, что обратного билета нет. Но суть в том, что для не имевших обратного билета не предусматривалась помощь. А так как изменить уже заполненную анкету было нельзя, отправлять допинформацию людям пришлось по СМС.

— В первый раз я заполняла анкету 4 апреля, второй — 21-го. Официально на ее рассмотрение отводится 48 часов, после чего тебе сообщают, окажут ли материальную помощь. Я до сих пор не получила ответа, хотя прошла уже неделя. В «Госуслуги» звоним регулярно. Мне в последний раз ответили, что моя анкета в порядке, ее передали на рассмотрение в МВД и МИД. Узнать, на какой стадии находится процесс, невозможно, сколько ждать — неясно. Из всех россиян только четыре-пять человек получили материальную помощь после повторного заполнения анкеты. Они написали об этом в общем чате, где мы все общаемся, — пояснила Светлана.

По словам девушки, ей повезло: она смогла остановиться у друзей. Но такая возможность есть далеко не у всех: у некоторых уже заканчиваются деньги на еду и жилье. Туристы стараются помогать друг другу, но неопределенность беспокоит всех. Люди не знают, когда они смогут вернуться на Родину, сохранят ли они при этом работу, и на какие средства будут жить дальше.

А пока им приходится переживать эти непростые времена, находясь в чужой стране. Как утверждает Светлана, в ЮАР в отношении коронавируса довольно безопасно: маски и дезинфекторы в наличии, в супермаркетах покупатели соблюдают дистанцию. Но есть другая проблема. В республике много бедных людей, которых карантин и вовсе оставил без средств к существованию. Уже стали чаще происходить нападения на продуктовые магазины и автомобили с едой. Пока местным правоохранителям удается контролировать ситуацию, но туристы все же опасаются, что вскоре начнут нападать и на них.

— У местных фермеров есть ружья, они передвигаются на больших машинах. Туристы же ходят пешком, у них легче украсть еду, деньги или телефон, — пояснила Светлана.

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