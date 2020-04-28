2020-04-28T20:57:30+03:00
Общество

«Посуда и надгробия»: на дне Обского моря нашлись остатки старого города

КП-Новосибирск пообщалась с сотрудником музея Новосибирска Константином Голодяевым, чтобы узнать, что представляют собой эти находки
Алена КУЛЕШОВА
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Из-за сброса воды в Обском водохранилище открылись останки поселения, которое находилось недалеко от Старого Бердска. Фото: "АСТ-54"Из-за сброса воды в Обском водохранилище открылись останки поселения, которое находилось недалеко от Старого Бердска. Фото: "АСТ-54"
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Из-за сброса воды в Обском водохранилище открылись останки поселения, которое находилось недалеко от Старого Бердска. Фотографии находок появились в социальных сетях.

— На одной плите видна фамилия Ларионов, а на другой выбита фамилия купца Горохова. Надо срочно вывозить все это историко-культурное наследие в музей Новосибирска, — пишет автор поста в паблике Вконтакте «АСТ-54».

КП-Новосибирск пообщалась с сотрудником музея Новосибирска Константином Голодяевым, чтобы узнать, что представляют собой эти находки, и как с ними можно поступить.

Фотографии находок появились в социальных сетях. Фото: "АСТ-54"

Фотографии находок появились в социальных сетях. Фото: "АСТ-54"

— Каждую весну мы обнаруживаем на дне Обского водохранилища артефакты Старого Бердска. И еще не один год будем находить. Ведь его твердый сток или подводное ложе живое, что-то намывает, что-то открывает, подбрасывает нам что-то новое. Это и остатки строений и домашняя утварь, — пояснил Констанин Голодяев. — Однако, возможности помещать каждую из таких находок в музеи нет. Там уже есть коллекция предметов «со дна моря». Тем не менее, оставлять их без внимания тоже нельзя. На месте их нахождения, на дне моря, в частности на затопленном кладбище, где находятся остатки могил именитых людей тогда еще села Бердского, в частности Горохова и Ларионова, я бы установил памятный знак. Высокий, чтобы его было видно не только при отступлении воды, но и над ее уровнем. Это будет отличный памятник пожертвовавшему собой Старому Бердску.

На дне Обского моря нашлись остатки старого города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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