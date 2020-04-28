В Новосибирске выписали еще 10 человек, выздоровевших от коронавируса

28 Апр 2020 2020-04-28T19:13:26+03:00

В Новосибирске выписали еще 10 человек с коронавирусом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Об этом сообщили в областном Оперштабе

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В Новосибирске выписали еще 10 человек с коронавирусом. Об этом сообщили в областном Оперштабе.

— На 21 час 28 апреля в Новосибирской области зарегистрировано всего 407 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Сегодня выписаны еще 10 пациентов. Итого 63 человека выздоровели. Скончались 4 пациента. 1466 жителей региона находятся под медицинским наблюдением. Для 11614 человека карантин завершен, — сообщили в Оперштабе.

Кроме того, в регионе за сутки было зарегистрировано 1281 пациентов с ОРВИ и гриппом, госпитализирован 41 человек.

Напомним, сегодня, 28 апреля, в Новосибирской области было зарегистрировано 60 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в регионе на сегодня зарегистрировано 407 случаев заражения COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU