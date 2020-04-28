Нерабочие дни в Новосибирске с 6 по 8 мая 2020 года: как будет соблюдаться режим и на кого распространяться

28 Апр 2020 2020-04-28T18:57:44+03:00

Нерабочие дни в Новосибирске с 6 по 8 мая 2020 года — период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Нерабочие дни в Новосибирске с 6 по 8 мая 2020 года: рассказываем, что ждать сибирякам

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28 апреля стало известно, что сибирякам предстоят нерабочие дни в Новосибирске с 6 по 8 мая 2020 года. О том, что продлят нерабочую неделю, заявил Владимир Путин на совещании с главами регионов по ситуации с коронавирусом.

— Считаю правильными 6, 7 и 8 мая объявить нерабочими. Период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно, — цитирует главу государства сайт kp.ru.

В данный период продолжат действовать все ограничительные меры, принятые в регионах на период самоизоляции. Напомним, в Новосибирской области вчера, 27 апреля, был официально введен масочный режим. Остаются закрытыми общественные места, в числе которых торговые центры, рынки и магазины с вещами не первой необходимости. Кроме того, остаются в силе штрафы для нарушителей самоизоляции. Соблюдать режим должны все новосибирцы, чьи компании во время самоизоляции не работают.

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ИСТОЧНИК KP.RU