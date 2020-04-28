В Новосибирске столкнулись две иномарки: 5-месячная девочка попала в больницу
Вечером 28 апреля в Новосибирске произошла авария, в которой пострадали мама с пятимесячным ребенком. Их отвезли в больницу.
— В семь вечера 49-летний водитель автомобиля Chevrolet Lanos ехал по улице Октябрьской со стороны Красного проспекта в сторону улицы Урицкой. На пересечении с улицей Советской он столкнулся с автомобилем Honda Inspire, который ехал по улице Советской со стороны Максима Горького в сторону улицы Коммунистической, — пояснили в ГИБДД по Новосибирску.
В аварии пострадали пассажиры Chevrolet Lanos: женщина и ее пятимесячная дочка, которую она держала на руках. Их госпитализировали, полученные ими травмы уточняются.
На месте работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства аварии выясняются. В ГИБДД также напоминают, что по правилам дорожного движения, дети до 7 лет должны ездить в автокресле, а пятимесячный ребенок должен был перевозиться в автолюльке.
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