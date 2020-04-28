«Хорошо, что людей там не было»: сибиряку, врезавшемуся в забор, стало плохо за рулем

28 Апр 2020 2020-04-28T16:25:23+03:00

В Новосибирске водителю иномарки стало плохо за рулем в центре города. Фото: "АСТ-54"

Его увезли в больницу на скорой

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В Новосибирске водителю иномарки стало плохо за рулем в центре города. По словам очевидцев, у мужчины случился сердечный приступ, из-за чего он потерял управление и врезался в ограждение центральной аллеи.

— Водителя увезли в больницу врачи скорой помощи, других участников ДТП не было. Из-за аварии было затруднено движение по Красному проспекту в сторону улицы Фрунзе, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54».

В комментариях под постом многие сибиряки пожелали автомобилисту здоровья и отметили, что хорошо, что на его пути в тот момент не оказалось людей.

— Хорошо, что людей на пути не было.

— Может быть, он перенервничал?

— Здоровья мужчине! — пишут люди.

Сибиряку, врезавшемуся в забор, стало плохо за рулем.

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ИСТОЧНИК KP.RU