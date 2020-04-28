Первый этап ремонта дороги по улице Кедровой закончат в июне

28 Апр 2020 2020-04-28T15:35:54+03:00

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Реконструкция улицы Кедровой в Новосибирске вошла в национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Обновление въезда в город разделили на два этапа: участок от улицы Краузе до улицы Охотской и участок от Охотской до Мочищенского шоссе. Сейчас идут активные работы на первом отрезке. В мэрии Новосибирска уже заявили, ремонт удастся завершить раньше намеченного срока. Уже в июне на четырехполосной дороге откроют сквозное движение. На месте побывал мэр Анатолий Локоть:

- Улица Кедровая – это один из трёх участков, который реконструируется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Второй участок находится на левом берегу, это улицы Большая и 2-я Станционная, третий – Гусинобродское шоссе. Мы очень ответственно относимся к этим объектам не только потому, что они включены в федеральную программу, но и потому, что они находятся на въездах в Новосибирск, – подчеркнул на выездном совещании Анатолий Локоть.

Ко второму этапу реконструкции улицы Кедровой дорожники приступят в 2021 году, до этого времени нужно будет определить подрядчика.

Конкретно

Общая протяженность ремонтируемого участка – 2640 метров.

Ширина каждой из четырех полос составит не менее 3,5 метров.

С обеих сторон дороги обустроят тротуары шириной по 3 метра.

На перекрестке с улицей Кубовой установят светофор.

ИСТОЧНИК KP.RU