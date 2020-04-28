Первый этап ремонта дороги по улице Кедровой закончат в июне
Реконструкция улицы Кедровой в Новосибирске вошла в национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Обновление въезда в город разделили на два этапа: участок от улицы Краузе до улицы Охотской и участок от Охотской до Мочищенского шоссе. Сейчас идут активные работы на первом отрезке. В мэрии Новосибирска уже заявили, ремонт удастся завершить раньше намеченного срока. Уже в июне на четырехполосной дороге откроют сквозное движение. На месте побывал мэр Анатолий Локоть:
- Улица Кедровая – это один из трёх участков, который реконструируется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Второй участок находится на левом берегу, это улицы Большая и 2-я Станционная, третий – Гусинобродское шоссе. Мы очень ответственно относимся к этим объектам не только потому, что они включены в федеральную программу, но и потому, что они находятся на въездах в Новосибирск, – подчеркнул на выездном совещании Анатолий Локоть.
Ко второму этапу реконструкции улицы Кедровой дорожники приступят в 2021 году, до этого времени нужно будет определить подрядчика.
Конкретно
Общая протяженность ремонтируемого участка – 2640 метров.
Ширина каждой из четырех полос составит не менее 3,5 метров.
С обеих сторон дороги обустроят тротуары шириной по 3 метра.
На перекрестке с улицей Кубовой установят светофор.
ИСТОЧНИК KP.RU