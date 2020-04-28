2020-04-28T15:35:54+03:00
Общество

Первый этап ремонта дороги по улице Кедровой закончат в июне

Это раньше заявленного срока на два месяца
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Реконструкция дороги по улице Кедровой.Реконструкция дороги по улице Кедровой.
Изменить размер текста:

Реконструкция улицы Кедровой в Новосибирске вошла в национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Обновление въезда в город разделили на два этапа: участок от улицы Краузе до улицы Охотской и участок от Охотской до Мочищенского шоссе. Сейчас идут активные работы на первом отрезке. В мэрии Новосибирска уже заявили, ремонт удастся завершить раньше намеченного срока. Уже в июне на четырехполосной дороге откроют сквозное движение. На месте побывал мэр Анатолий Локоть:

- Улица Кедровая – это один из трёх участков, который реконструируется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Второй участок находится на левом берегу, это улицы Большая и 2-я Станционная, третий – Гусинобродское шоссе. Мы очень ответственно относимся к этим объектам не только потому, что они включены в федеральную программу, но и потому, что они находятся на въездах в Новосибирск, – подчеркнул на выездном совещании Анатолий Локоть.

Ко второму этапу реконструкции улицы Кедровой дорожники приступят в 2021 году, до этого времени нужно будет определить подрядчика.

Конкретно

Общая протяженность ремонтируемого участка – 2640 метров.

Ширина каждой из четырех полос составит не менее 3,5 метров.

С обеих сторон дороги обустроят тротуары шириной по 3 метра.

На перекрестке с улицей Кубовой установят светофор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первый этап ремонта дороги по улице Кедровой закончат в июне
Прокуратура потребовала выплатить сельскому врачу полмиллиона рублей за переезд в деревню
Сибирякам запретили гулять в лесу и жарить шашлыки
В Новосибирске ищут парня с хвостом, укравшего велосипед за 15 тысяч
«Скорачи» по 6 часов могут в очереди простоять»: медики жалуются на «пробку» возле 11 больницы
«Ермак» и «Ангара»: ранцы для пожаротушения закупят в рамках борьбы с коронавирусом
Нарушитель отстаивал свои права
«Свободу Бориславе!»: оставшиеся во Вьетнаме россияне переживают за домашнюю утку, которую не выпускают из «Толмачево»
«Стекла в окнах тряслись»: жителей Кольцова напугали взрывы рядом с «Вектором»
«Играет и смотрит мультики»: девочку, выпавшей из окна 8 этажа, отключили от аппарата ИВЛ
Тест на антитела к коронавирусу в Новосибирске: где пройти, сколько стоит
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 28 апреля: поселок и два новых района с COVID-19
«Муж нашел в двери»: сибирячку напугало объявление об оформлении пропусков
Новосибирцы могут купить sim-карту не выходя из дома: МТС продает sim-карты с саморегистрацией
20 новых детских садиков откроются в Новосибирской области
В Новосибирске у сотрудника больницы РЖД обнаружили коронавирус
Министр здравоохранения: «Еще у 9 медработников в Новосибирской области подтвердился коронавирус»
Уехали в обсервацию без Бориславы: туристов, разлученных с уткой, отправили на карантин
«Развела пожар ради фотки»: блогерша сделала селфи на фоне горящего поля, чтобы попасть к Малахову
Чем можно провести противовирусную обработку дома, дачи, автомобиля?
«Ростелеком» обнуляет стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов и блокадников
За сутки в Новосибирской области коронавирусом заболели еще 6 детей
«Ушел под воду на глазах у родных»: под Новосибирском водолазы две недели искали утонувшего сибиряка
В Новосибирской области подтверждено еще 60 случаев коронавируса
Полицейские вытащили из Оби девушку, плывшую в сторону Затона