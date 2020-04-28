Прокуратура потребовала выплатить сельскому врачу полмиллиона рублей за переезд в деревню

28 Апр 2020 2020-04-28T15:17:38+03:00

До этого региональный минздрав отказал медику в выплате

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Прокуратура Новосибирской области потребовала выплатить сельскому врачу 500 тысяч рублей. До этого региональный минздрав отказал медику в положенной ему единовременной выплате.

Мужчина устроился заведующим фельдшерско-акушерским пунктом в «Линевскую центральную районную больницу» в 2019 году. Как врач, переехавший на работу в сельский населенный пункт, он собрал все необходимые документы и обратился в министерство с заявлением о единовременной компенсационной выплаты в 500 тысяч рублей.

Но министерство отказало ему в выплате из-за того, что у мужчины отсутствовала регистрация по месту жительства (пребывания).

— Принимая такое решение, должностные лица минздрава не учли нормы законодательства, согласно которым регистрация по месту пребывания (жительства) в пределах Российской Федерации или отсутствие таковой не может служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, — пояснили в областной прокуратуре.

После этого, прокуратура потребовала от минздрава Новосибирской области устранить данные нарушения и предоставить медику его законную выплату.

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ИСТОЧНИК KP.RU