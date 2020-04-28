2020-04-28T14:08:33+03:00
Общество

Сибирякам запретили гулять в лесу и жарить шашлыки

Это связано с новым противопожарным режимом
Алена КУЛЕШОВА
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Сибирякам запретили гулять в лесу и жарить шашлыки.Сибирякам запретили гулять в лесу и жарить шашлыки.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жителям Новосибирской области запретили гулять в лесу и жарить шашлыки. Такое распоряжение отдал Губернатор Андрей Травников в постановлении об особом противопожарном режиме, который продлится в регионе до 11 мая.

— На период действия данного режима определены дополнительные требования пожарной безопасности. В частности, речь идет о запрете на посещение гражданами лесов, за исключением ряда случаев. Также запрещается разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях (например, мангалов) на территориях поселений и городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, в лесах, на землях лесного фонда и так далее, — сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

На период действия этого режима власти обещают усиленное патрулирование, в том числе и с привлечением общественников. Кроме того, сибирякам стоит помнить о том, что нарушителей правил пожарной безопасности ожидают штрафы. Для граждан — от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 200 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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