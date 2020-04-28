2020-04-28T13:11:59+03:00
Происшествия

В Новосибирске ищут парня с хвостом, укравшего велосипед за 15 тысяч

Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения
Алена КУЛЕШОВА
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Сейчас неосторожного вора разыскивают полицейские. Фото: ГУ МВД по НСОСейчас неосторожного вора разыскивают полицейские. Фото: ГУ МВД по НСО
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В Новосибирске парень решил украсть велосипед с лестничной площади дома в Первомайском районе, но попал на камеру видеонаблюдения. Сейчас его разыскивает полиция.

— В полицию 22 апреля обратился мужчина и рассказал, что у него с лестничной площадки в подъезде дома на улице Заречная украли велосипед Fury Kanto за 15 тысяч рублей, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области. — Полицейским удалось изъять видео с камеры наблюдения, на которой засветился злоумышленник. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража)

Сейчас неосторожного вора разыскивают правоохранители. Всех, кто знает что-нибудь о парне, запечатленном на видео, просят сообщить об этом по телефонам 232-18-33, 232-18-05. Конфиденциальность гарантируется.

Сибиряк украл велосипед за 15 тысяч с лестничной площадки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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