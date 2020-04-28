«Ермак» и «Ангара»: ранцы для пожаротушения закупят в рамках борьбы с коронавирусом

28 Апр 2020 2020-04-28T12:49:47+03:00

Специальные ранцы для дезинфекции и пожаротушения закупят в Новосибирской области. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Решение направить 15, 4 миллиона рублей на приобретение дополнительных средств обработки было принято на заседании правительства региона. Почти половина суммы уйдет на закупку противопожарных ранцев РП-18«Ермак» и «Ангара». В условиях угрозы распространения коронавируса с их помощью будут обрабатывать общественные пространства, транспорт. Когда угроза минует, инвентарь передадут спасателям для пожаротушения.

- Санитарная обработка будет вестись в местах общего пользования, которые определят администрации муниципальных образований. Это площади и прочие открытые пространства, общественный транспорт, входы в метро, – все места общего пользования, на которых может находиться большое количество людей, - пояснил министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов.

Обработку будут проводить хлорсодержащим раствором.

Еще одна статья расходов по этому направлению – дезинфицирующие мероприятия в многофункциональных центрах области. Для МФЦ закупят перчатки, антисептики, многоразовые маски, термометры, бактерицидные лампы, дозаторы для обработки рук, дезинфицирующие средства.

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