2020-04-28T12:45:03+03:00
Происшествия

Нарушитель отстаивал свои права

Агрессивное поведение испугало продавцов салона сотовой связи в Ленинском районе. Они вызвали ГБР Агентства Безопасности ГВАРДИЯ
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Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».
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В 15:03 помощь гвардейцев понадобилась в салоне сотовой связи на площади К. Маркса. Прибывших через две минуты после нажатия тревожной кнопки бойцов ГБР работники салона попросили успокоить конфликтного посетителя - при разрешении спора он был слишком эмоционален и совсем не стеснялся в выражениях.

А устроил скандал мужчина из-за отказа магазина принять возвращаемый им гаджет по гарантии. Она, по словам продавцов, оказалась просроченной. Гвардейцы урегулировали конфликт, предложив мужчине обратиться за разрешением спора в суд и проводив его к выходу.

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