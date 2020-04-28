Нарушитель отстаивал свои права

28 Апр 2020 2020-04-28T12:45:03+03:00

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В 15:03 помощь гвардейцев понадобилась в салоне сотовой связи на площади К. Маркса. Прибывших через две минуты после нажатия тревожной кнопки бойцов ГБР работники салона попросили успокоить конфликтного посетителя - при разрешении спора он был слишком эмоционален и совсем не стеснялся в выражениях.

А устроил скандал мужчина из-за отказа магазина принять возвращаемый им гаджет по гарантии. Она, по словам продавцов, оказалась просроченной. Гвардейцы урегулировали конфликт, предложив мужчине обратиться за разрешением спора в суд и проводив его к выходу.