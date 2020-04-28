2020-04-28T11:55:39+03:00
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«Свободу Бориславе!»: оставшиеся во Вьетнаме россияне переживают за домашнюю утку, которую не выпускают из «Толмачево»

В общем чате они интересуются судьбой крякающей туристки
Екатерина КОМЯКОВА
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Уточка Борислава вместе со своими хозяевами. Фото: instagram.com/ytkaborya/Уточка Борислава вместе со своими хозяевами. Фото: instagram.com/ytkaborya/
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Новосибирцы вернулись домой из Таиланда, с собой привезли необычного домашнего питомца, который не прошел «фейс-контроль» в аэропорту. Утку Бориславу не выпускают из терминала, говорят, что на птицу нет разрешения от ветеринарного надзора. Что теперь делать хозяевам, никто не знает, пока же уточка находится в специальном изоляторе для животных в «Толмачево».

Россияне, оставшиеся в Таиланде, переживают за Бориславу, оказывается в Нячанге она стала настоящей звездой. За ее судьбой следили все местные соотечественники, сообщения о том, как утка собралась перебраться в Сибирь, разошлись по местным чатам. Новосибирец Александр Орлов, парапланерист, проводящий по несколько месяцев в году в теплых краях, говорит, что россияне следили за тем, как утке делали специальный паспорт, чипировали ее.

- Сотрудники российского консульства даже сделали совместные снимки с уточкой, выложили их в свои соцсети. Мы были уверены, что птица спокойно переедет в Россию, порадовались за нее. А теперь хозяйка утки пишет, что птицу чуть ли не убить собираются, так как она может быть переносчиком вируса. Бориславу посчитали в нашем аэропорту не питомцем, а сельхоз животным, - рассказывает Александр.

Граждане нашей страны, оставшиеся за рубежом, уверены: утка уже стала звездой, о ней писала иностранная пресса, так что птицу наверняка не убьют. Но как закончится этот переезд, пока неизвестно.

КП-Новосибирск на связи с владельцами утки и следит за развитием ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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