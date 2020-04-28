«Стекла в окнах тряслись»: жителей Кольцова напугали взрывы рядом с «Вектором»
Во вторник, 28 апреля, жители поселка Кольцово в Новосибирской области услышали взрывы. Они говорили, что звуки доносились со стороны полигона Новосибирского высшего военного командного училища. Недалеко оттуда находится и научный центр «Вектор».
— Я услышал несколько взрывов, около полпервого дня. Глухой звук, но довольно сильный — соседи говорили, что аж стекла в окнах дрожали. Потом раздалось еще несколько взрывов, уже громче, около часа. В чатах писали, что даже в Барышево слышно было. Сирен пожарных не было, так что мы немного успокоились, — рассказал КП-Новосибирск местный житель.
Глава поселка Кольцово Николай Красников пояснил, что произошло.
— На военном полигоне проходили плановые учения. Там обычно проводят холостую стрельбу, наверное, сегодня было и несколько выстрелов из танка, более ощутимых. Резкий шум слышался в обеденное время. Но нас полигон уведомлял об учениях, так что волноваться не о чем, — рассказал глава поселка корреспонденту КП-Новосибирск.
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ИСТОЧНИК KP.RU