«Стекла в окнах тряслись»: жителей Кольцова напугали взрывы рядом с «Вектором»

28 Апр 2020 2020-04-28T11:49:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 28 апреля, жители поселка Кольцово в Новосибирской области услышали взрывы. Они говорили, что звуки доносились со стороны полигона Новосибирского высшего военного командного училища. Недалеко оттуда находится и научный центр «Вектор».

— Я услышал несколько взрывов, около полпервого дня. Глухой звук, но довольно сильный — соседи говорили, что аж стекла в окнах дрожали. Потом раздалось еще несколько взрывов, уже громче, около часа. В чатах писали, что даже в Барышево слышно было. Сирен пожарных не было, так что мы немного успокоились, — рассказал КП-Новосибирск местный житель.

Глава поселка Кольцово Николай Красников пояснил, что произошло.

— На военном полигоне проходили плановые учения. Там обычно проводят холостую стрельбу, наверное, сегодня было и несколько выстрелов из танка, более ощутимых. Резкий шум слышался в обеденное время. Но нас полигон уведомлял об учениях, так что волноваться не о чем, — рассказал глава поселка корреспонденту КП-Новосибирск.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU