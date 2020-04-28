«Играет и смотрит мультики»: девочку, выпавшей из окна 8 этажа, отключили от аппарата ИВЛ
Во вторник, 28 апреля, стало известно, что девочка, выпавшей из окна 8 этажа, начала дышать самостоятельно, ее отключили от аппарата ИВЛ.
— Она в сознании, спокойная. Персонал отделения реанимации с ней общается, играет. Малышка смотрит мультфильмы на планшете. Недолго, конечно, чтобы не перегружать ее, — рассказал главврач детской больницы скорой помощи Ростислав Заблоцкий
Несмотря на хорошие новости, врачи пока осторожно дают прогнозы. Но, возможно, ребенка скоро переведут из реанимации в обычную палату.
Напомним, девочка, которой всего год и восемь месяцев выпала из окна восьмого этажа 22 апреля. Врачи скорой помощи и хирурги детской больницы скорой помощи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь ребенка. Бригада врачей боролась за жизнь ребенка три часа.
Малышка выпала, потому что облокотилась на москитную сетку. Мама в это время была в другом комнате, брат схватил девочку за ноги, но не успел удержать.
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ИСТОЧНИК KP.RU