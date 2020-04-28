Тест на антитела к коронавирусу в Новосибирске: где пройти, сколько стоит

28 Апр 2020 2020-04-28T11:16:28+03:00

КП-Новосибирск узнала, где пройти, сколько стоит тест на антитела к коронавирусу в Новосибирске

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Тест на антитела к коронавирусу в Новосибирске можно будет сдать уже в середине мая. Его будут делать в лаборатории «Инвитро». Как рассказал КП-Новосибирск, у них готово оборудование и специалисты, они ждут от поставщика тест-системы. Проверить себя сможет каждый желающий, даже тот, у кого нет симптомов. Результаты анализов покажут: возможно, вы уже переболели коронавирусом, и у организма появилась своего рода защита к инфекции.

— Это будет выглядеть не так, как берут тесты для подтверждения диагноза коронавируса, здесь будут брать кровь из вены в районе локтя, — рассказали КП-Новосибирск. —Желающие могут сдать кровь, прийдя к нам в лабораторию или вызвать бригаду на дом. В лабораториях будут проводить два вида тестирования: качественное и количественное определение в крови антител к вирусу., — рассказали в пресс-центре «Инвитро».

В зависимости от типа теста разная стоимость — от 950 до 3 500 рублей, не считая платы за взятие биоматериала. Результаты теста станут известны через 2 дня после сдачи крови.

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ИСТОЧНИК KP.RU