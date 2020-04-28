Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 28 апреля: поселок и два новых района с COVID-19

28 Апр 2020 2020-04-28T10:37:48+03:00

Где в Новосибирской области нашли коронавирус: последние данные на 28 апреля в нашей онлайн-карте

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Где в Новосибирской области нашли коронавирус: один пациент с коронавирусом доставлен в Усть-Таркскую ЦРБ.

Также за минувшие сутки 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ. 4 человека — в Черепановскую ЦРБ, 1 — в Сузунскую.

Как сообщил оперштаб, выявили 60 новых больных COVID-19. С начала эпидемии всего в регионе зарегистрировано 407 больных коронавирусом, среди них — 23 ребенка, 53 новосибирца выздоровели, их выписали из больницы.

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 28 апреля 2020 года включает города Новосибирск, Бердск, Кольцово, Барабинск, поселок Краснообск. Также это девять сельских районов: Новосибирский, Убинский, Карасукский, Колыванский, Коченевский, Черепановский, Здвинский, Ордынский и Сузунский, Усть-Таркский районы.

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ИСТОЧНИК KP.RU