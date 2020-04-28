«Муж нашел в двери»: сибирячку напугало объявление об оформлении пропусков

28 Апр 2020 2020-04-28T10:12:12+03:00

Корреспондент КП-Новосибирск позвонила по номеру в объявлении и узнала, в чем дело

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Жительнице Новосибирска подсунули в дверь квартиры подозрительное объявление. «Оформитель пропусков. Оплата недельно», — гласил его текст. Фотографией объявления сибирячка поделилась с редакцией КП-Новосибирск.

— Это мы нашли вчера вечером: муж вышел в магазин, а когда вернулся, увидел бумажку в нашей двери. Недавно появилась новость о том, что в Новосибирской области могут ввести пропускной режим, и тут это объявление появилось. Я подумала, что пропуска и правда начнут оформлять. Таких бумажек расклеили по подъезду, напихали в почтовые ящики и под двери, — рассказала читательница КП-Новосибирск.

Корреспондент «Комсомолки» позвонила по телефону, который был указан в объявлении. На самом деле оказалось, что это объявление о вакансии: в офис на улице Планировочной требуется оформитель пропусков для посетителей.

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