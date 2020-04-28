Новосибирцы могут купить sim-карту не выходя из дома: МТС продает sim-карты с саморегистрацией

28 Апр 2020 2020-04-28T10:17:51+03:00

Теперь sim-карту от МТС можно купить в интернет-магазине оператора без посещения салона связи и активировать ее с помощью специального приложения. А курьер доставит вам ее на дом бесплатно

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Активировать sim-карту клиент может в любое время при помощи специального приложения МТС Абонент, которое доступно для скачивания на IOS и Android. Пользователю по умолчанию будет доступен тарифный план «Тарифище», который в дальнейшем можно поменять в приложении Мой МТС.

В процессе саморегистрации пользователю необходимо сфотографировать себя на смартфон, отсканировать с помощью того же смартфона свои паспортные данные, внести данные о прописке в предлагаемую форму и на экране гаджета поставить подпись под договором об оказании услуг связи. Также приложение попросит кивнуть головой или подмигнуть в камеру смартфона, чтобы подтвердить, что перед камерой реальный человек. В приложение встроен цифровой процесс сличения фотографии пользователя, которую он сделает при помощи смартфона с фотографией в паспорте. В случае, если проверка сличения не будет успешна, пользователю необходимо будет повторить процедуру саморегистрации.

Заказать sim-карту можно в интернет-магазине МТС. Процедура от заказа sim-карты до ее доставки в любой населенный пункт занимает от одного до трех дней. Доставка по городу и области осуществляется курьерами и происходит бесконтактно. Услуга доступна во всех регионах России.