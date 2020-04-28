20 новых детских садиков откроются в Новосибирской области

28 Апр 2020 2020-04-28T09:39:20+03:00

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В 2020 году в Новосибирской области планируют построить 20 детских садов. По проекту в новых садиках должно быть 3875 мест для детей, из них 1200 — для малышей ясельного возраста. Об этом рассказали во вторник, 28 апреля, в правительстве региона.

— Детские сады должны открыться до конца 2020 года. Их построят в городах области: Новосибирске, Искитиме, Оби, Чулыме. Кроме того, несколько детских садиков появятся в рабочих поселках Кольцово, Мошково, Сузун, и селах Мамоново, Марусино и Криводановка, — рассказал министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Строятся детские сады в рамках национального проекта «Демография». Один из них создается по нацпроекту «Жилье и городская среда» - он откроет свои двери для малышей в Новосибирске на улице Краузе.

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ИСТОЧНИК KP.RU