20 новых детских садиков откроются в Новосибирской области
В 2020 году в Новосибирской области планируют построить 20 детских садов. По проекту в новых садиках должно быть 3875 мест для детей, из них 1200 — для малышей ясельного возраста. Об этом рассказали во вторник, 28 апреля, в правительстве региона.
— Детские сады должны открыться до конца 2020 года. Их построят в городах области: Новосибирске, Искитиме, Оби, Чулыме. Кроме того, несколько детских садиков появятся в рабочих поселках Кольцово, Мошково, Сузун, и селах Мамоново, Марусино и Криводановка, — рассказал министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.
Строятся детские сады в рамках национального проекта «Демография». Один из них создается по нацпроекту «Жилье и городская среда» - он откроет свои двери для малышей в Новосибирске на улице Краузе.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU