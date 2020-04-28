2020-04-28T09:13:48+03:00
Общество

Министр здравоохранения: «Еще у 9 медработников в Новосибирской области подтвердился коронавирус»

Они проходят лечение
Ульяна ДЖАНКОВА
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Еще у девяти медработников обнаружили коронавирус.Еще у девяти медработников обнаружили коронавирус.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Во вторник, 28 апреля, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что за последние сутки коронавирус обнаружили у 9 работников медучреждений, один из них экономист.

— Медработники находятся в стационарах, их лечат также, как и всех остальных, — отметил министр здравоохранения.

Напомним, накануне стало известно, что в Новосибирской области у 52 двух работников медорганизаций был выявлен коронавирус. У 28 из них заболевание протекает бессимптомно. По каждому случаю заболевания проводится эпидемиологическое расследование. Установлены все люди, контактировавшие с заболевшими, включая пациентов.

за последние сутки в Новосибирской области коронавирус диагностировали у 60 человек, 6 из них — дети. Всего на данный момент COVID-19 обнаружен у 4-7 пациентов: 53 из них выздоровели, а четверо скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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