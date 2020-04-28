Уехали в обсервацию без Бориславы: туристов, разлученных с уткой, отправили на карантин

28 Апр 2020 2020-04-28T09:22:07+03:00

Туристы радовались, что Боря летит с ними, но из аэропорта они ее не смогли забрать. Фото: личный архив.

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История с уткой Бориславой, которую туристы привезли из Вьетнама в Новосибирск, получила не самое приятное продолжение. Напомним, вместе со своими хозяевами Боря живет уже 7 месяцев, и когда они улетали из Вьетнама в Россию, то забрали ее с собой. Но в аэропорту выяснилось, что на птицу не оформлены нужные документы, и ее туристам не отдали.

- Мы сейчас находимся в обсервации без нашей Бори: готовы оформить любые документы, чтобы ее вернуть, - переживает ее хозяйка Марьяна Литвинова.

Пока утка находится в аэропорту в специальном изоляторе для животных: ее кормят, с ней все в порядке. У Бори возьмут анализы, чтобы быть уверенными, что она ничем не болеет

Корреспонденты КП-Новосибирск направили запрос в Россельхознадзор: в ближайшее время мы обязательно опубликуем их ответ.

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Птица должна пройти двухнедельный карантин в аэропорту (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU