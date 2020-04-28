Чем можно провести противовирусную обработку дома, дачи, автомобиля?

28 Апр 2020 2020-04-28T08:30:37+03:00

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До появления вируса COVID-19 средства для дезинфекции поверхностей использовались в основном в медицинских учреждениях и на производствах, где требуется стерильность. В текущей ситуации многие хотят и в домашних условиях обеспечить себе защиту от бактерий и вирусов.

В апреле на полках магазинов появился новый продукт под брендом «Овердез» (OverDez) - средство с дезинфицирующим эффектом. Это сертифицированное средство для профессионального уничтожения болезнетворных микроорганизмов получило упаковку для продажи в магазинах, и теперь вы можете в домашних условиях получить то, что до этого использовалось только в сфере здравоохранения.

OverDez - это порошок-концентрат. При его разведении в воде вы получите раствор, позволяющий уничтожать вирусы и бактерии как на поверхностях, так и в воздухе. Активным веществом является кислород, а хлор отсутствует. Благодаря этому нет резкого запаха, и средство не повреждает и не обесцвечивает покрытия, волокна тканей. Вы можете провести обеззараживание стен, пола, мебели, салона автомобиля. Тканевые вещи можно замачивать и стирать, как в обычном порошке. Раствор можно распылять внутри помещений для обеззараживания воздуха.

Подробную информацию можно прочесть: www.nzbh.su

Уже сейчас OverDez можно купить в магазинах «Быстроном», «Гигант», «Мегас», «Горожанка», «ПродСиб», «ПосудаЦентр», «Колорлон», «Новэкс»

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