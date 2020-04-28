2020-04-28T08:14:01+03:00
Умные вещи

«Ростелеком» обнуляет стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов и блокадников

Тарифный план подключается автоматически с 1 мая 2020 года
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Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».
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В честь 75-летия Великой Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда, которые пользуются домашними телефонами «Ростелекома», будут переведены на тарифный план «Ветеран» с бесплатными звонками на постоянной основе. Тарифный план подключается автоматически с 1 мая 2020 года. Узнать о предоставлении льгот можно по горячей линии по номеру 8-800-200-77-66 (звонок бесплатный).

Кроме того, «Ростелеком» предоставит праздничную льготу на услугу местного телефонного соединения за май 2020 года в связи с 75-й годовщиной со Дня Победы жителям Сибири, приравненным к ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны. Скидка для пользователей домашними телефонами составит 116 рублей и будет рассчитана вне зависимости от тарифного плана, а также при отсутствии технической возможности повременного учета продолжительности местных телефонных соединений.

- Мы понимаем важность живого общения, которое стало особенно актуальным в дни, когда весь мир переживает период социального дистанцирования. Тем более это касается людей старшего возраста, которые находятся дома и скучают по встречам с друзьями и родственниками. Мы благодарны всем ветеранам за их героизм, за отвагу и веру в лучшее будущее, - отметил вице-президент -директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

НАША СПРАВКА

Тарифный план «Ветеран» включает бесплатные телефонные соединения в течение месяца: местные - без ограничений, внутризоновые - 3 000 минут, междугородные - 3 000 минут, международные в ближайшее зарубежье - 100 минут. Полные условия тарифного плана «Ветеран» доступны на сайте www.rt.ru.

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