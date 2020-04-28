2020-04-28T07:59:05+03:00
Общество

За сутки в Новосибирской области коронавирусом заболели еще 6 детей

Теперь общее количество зараженных COVID-19 среди детей — 23 человека
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирской области коронавирус за последние сутки обнаружили у шести детей.В Новосибирской области коронавирус за последние сутки обнаружили у шести детей.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Во вторник, 28 апреля, оперштаб правительства региона сообщил о том, что в Новосибирской области коронавирус обнаружили еще у шести детей.

— Всего в регионе на сегодня зарегистрировано 407 случаев заражения COVID-19, из них 23 ребенка. 53 пациента выздоровели, 4 скончались, — рассказали в оперштабе.

В детскую больницу №3 госпитализировано 86 детей с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Напомним, что на данный момент коронавирус подтвердился еще у 60 человек. Это новый рекорд по количеству заболевших в сутки. Из больницы выписали 53 человека, они выздоровели, их тесты отрицательные. Четверо мужчин скончались. У них был сопутствующие заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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