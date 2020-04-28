За сутки в Новосибирской области коронавирусом заболели еще 6 детей
Во вторник, 28 апреля, оперштаб правительства региона сообщил о том, что в Новосибирской области коронавирус обнаружили еще у шести детей.
— Всего в регионе на сегодня зарегистрировано 407 случаев заражения COVID-19, из них 23 ребенка. 53 пациента выздоровели, 4 скончались, — рассказали в оперштабе.
В детскую больницу №3 госпитализировано 86 детей с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом.
Напомним, что на данный момент коронавирус подтвердился еще у 60 человек. Это новый рекорд по количеству заболевших в сутки. Из больницы выписали 53 человека, они выздоровели, их тесты отрицательные. Четверо мужчин скончались. У них был сопутствующие заболевания.
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Об этом сообщили в оперштабе правительства региона. (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU