За сутки в Новосибирской области коронавирусом заболели еще 6 детей

28 Апр 2020 2020-04-28T07:59:05+03:00

В Новосибирской области коронавирус за последние сутки обнаружили у шести детей. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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Во вторник, 28 апреля, оперштаб правительства региона сообщил о том, что в Новосибирской области коронавирус обнаружили еще у шести детей.

— Всего в регионе на сегодня зарегистрировано 407 случаев заражения COVID-19, из них 23 ребенка. 53 пациента выздоровели, 4 скончались, — рассказали в оперштабе.

В детскую больницу №3 госпитализировано 86 детей с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Напомним, что на данный момент коронавирус подтвердился еще у 60 человек. Это новый рекорд по количеству заболевших в сутки. Из больницы выписали 53 человека, они выздоровели, их тесты отрицательные. Четверо мужчин скончались. У них был сопутствующие заболевания.

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Об этом сообщили в оперштабе правительства региона. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU