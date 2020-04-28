«Ушел под воду на глазах у родных»: под Новосибирском водолазы две недели искали утонувшего сибиряка

28 Апр 2020 2020-04-28T07:41:24+03:00

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В Новосибирской области в реке Карасук утонул 31-летний мужчина. Он хотел переплыть реку, но не рассчитал силы и пошел ко дну. Случилось это 12 апреля в селе Жуланка Кочковского района. Больше двух недель его искали спасатели, и 27 апреля наконец нашли.

— Мужчина занимался плаванием и переплывал эту реку каждый год — у него была такая традиция. Когда он переплывал, родственники за ним наблюдали с берега. Они увидели, как он ушел под воду, вызвали спасателей. Спасатели ежедневно на лодках осматривали реку, спускались ниже по течению, водолазы осматривали дно. Вода все это время была мутной из-за паводка, но вчера ее уровень снизился, река стала прозрачной. Тогда мужчину заметили в яме на дне около того места, где он утонул, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск представитель областной аварийно-спасательной службы Алена Манина.

Утопленника искали спасатели Карасукского отряда, помогали им водолазы из отряда Куйбышева. Сейчас тело пловца передано сотрудникам полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU