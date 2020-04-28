Полицейские вытащили из Оби девушку, плывшую в сторону Затона
В Новосибирске из реки Обь транспортные полицейские достали девушку. О том, что сибирячка плывет в сторону микрорайона «Затон», сообщили очевидцы. Они утверждают, что видели, как она упала с Димитровского моста. Все произошло в понедельник, 27 апреля.
Корреспондентам КП-Новосибирск рассказали подробности в управлении полиции на транспорте.
— Сообщение от очевидцев поступило в дежурную часть линейного отдела в речном порту Новосибирска. Они сообщили, что девушка проплывает по реке. Наши сотрудники, находясь неподалеку, сразу выехали на вызов, вытащили девушку из воды и оказали первую медицинскую помощь. Позже подключились спасатели, девушка была передана врачам «Скорой помощи», — рассказала КП-Новосибирск начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по СФО Анна Щербакова.
Возраст пловчихи неизвестен, так как с собой у нее не было документов. Подробности выясняются. Также решается вопрос о передаче дела в главное управление областного МВД либо в следственный комитет.
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