Полицейские вытащили из Оби девушку, плывшую в сторону Затона

28 Апр 2020 2020-04-28T06:22:33+03:00

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В Новосибирске из реки Обь транспортные полицейские достали девушку. О том, что сибирячка плывет в сторону микрорайона «Затон», сообщили очевидцы. Они утверждают, что видели, как она упала с Димитровского моста. Все произошло в понедельник, 27 апреля.

Корреспондентам КП-Новосибирск рассказали подробности в управлении полиции на транспорте.

— Сообщение от очевидцев поступило в дежурную часть линейного отдела в речном порту Новосибирска. Они сообщили, что девушка проплывает по реке. Наши сотрудники, находясь неподалеку, сразу выехали на вызов, вытащили девушку из воды и оказали первую медицинскую помощь. Позже подключились спасатели, девушка была передана врачам «Скорой помощи», — рассказала КП-Новосибирск начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по СФО Анна Щербакова.

Возраст пловчихи неизвестен, так как с собой у нее не было документов. Подробности выясняются. Также решается вопрос о передаче дела в главное управление областного МВД либо в следственный комитет.

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