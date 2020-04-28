2020-04-28T06:02:33+03:00
Общество

«Сидел там два дня»: волонтеры спасли пса, провалившегося в колодец

Теперь зоозащитники ищут его хозяев
Ульяна ДЖАНКОВА
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Маламут просидел в колодце два дня, пока его оттуда не достали. Фото: НЦПДЖМаламут просидел в колодце два дня, пока его оттуда не достали. Фото: НЦПДЖ
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В Ленинском районе на улице 1-я Портовая волонтеры «Центра по проблемам домашних животных» (НЦПДЖ) нашли собаку. Пес провалился в колодец и не мог выбраться. Его обнаружили прохожие. Они говорят, что собака там пробыла два дня. Чтобы его вызволить на место вызвали спасателей и волонтеров «Центра по проблемам домашних животных».

— Мы сами его достали из колодца и привезли в центр, — рассказали КП-Новосибирск в НЦПДЖ. — Это породистый пес — маламут. Видно, что домашний: на нем ошейник. Скорее всего жил во дворе частного дома, шерсть нечесаная. Удивительно, но после падения травм животное не получило. Срочно ищем хозяев, потому что маламуту сложно находиться, когда кругом столько собак лает. Он же, как плюшевая игрушка, очень добрый.

Пес ошейником, волонтеры ищут его хозяев. Фото: НЦПДЖ

Пес ошейником, волонтеры ищут его хозяев. Фото: НЦПДЖ

В центре отметили, что в последнее время собаки часто проваливаются в колодцы, волонтеры просят обратить внимание на это, ведь помимо животных могут пострадать дети.

Хозяев просят откликнуться по телефону 8 (383) 380 — 13 — 62.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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