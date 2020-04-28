«Поймали в аэропорту»: новосибирцы хотели сбежать с карантина в путешествие

28 Апр 2020 2020-04-28T05:30:33+03:00

Теперь им грозит крупный штраф от 15 до 40 тысяч рублей

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В аэропорту «Толмачево» задержали и оштрафовали семерых жителей Новосибирска, которые нарушили режим самоизоляции. Все они прилетели из-за рубежа и находились под 14-дневным наблюдением врачей. Но сибирякам надоело сидеть дома.

— За предыдущие три дня сотрудники управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу задержали в аэропорту семерых человек. Они не дождались окончания меднаблюдения и пытались улететь в Москву, Санкт-Петербург, Якутск и Хабаровск, — сообщили в правительстве региона.

На всех нарушителей составлены и направлены в суд административные протоколы. Теперь им грозит крупный штраф от 15 до 40 тысяч рублей и суд. Как сообщили в правительстве региона, административные протоколы составили на 72 граждан области, 55 из них уже заплатили штрафы на сумму почти 800 тысяч рублей.

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