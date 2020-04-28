«Впустил заниматься»: в Новосибирске оштрафовали администратора фитнес-клуба на 15 тысяч рублей

28 Апр 2020 2020-04-28T04:46:32+03:00

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Ленинский районный суд наказал администратора фитнес-клуба. Несмотря на режим самоизоляции, он работал. Более того администратор впустил в зал на тренировку людей.

-На полу не было разметки, что люди должны соблюдать дистанцию 1,5 метра, вход в помещение для посетителей ограничен не был, — говорится в сообщении суда. — Администратор в содеянном раскаялся. Он рассказал, что находился на рабочем месте, потому что надо было подготовить спортивное оборудование, и впустил людей позаниматься.

Ленинский районный суд решил наказать администратора. За нарушение правил режима самоизоляции ему придется заплатить штраф — 15 тысяч рублей.

Постановление в законную силу не вступило.

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