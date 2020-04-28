«Сначала хлопок, потом — черный дым»: в Новосибирске вспыхнули сразу несколько гаражей

28 Апр 2020 2020-04-28T04:30:21+03:00

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В Калининском районе Новосибирска вспыхнули железные гаражи возле дома №100 на улице Объединения. Вечером в понедельник, 127 апреля, местные жители услышали хлопки и увидели черный дым, идущий из-под крыши гаражей. Как предположили очевидцы, пожар случился из-за того, что рядом кто-то поджег траву, а также то, что огонь повредил автомобиль.

В ГУ МЧС корреспонденту КП-Новосибирск рассказали подробности. Информация о пострадавшем автомобиле не подтвердилась:

— В 20:26 поступило сообщение, что по улице Объединения горели два гаража и мусор на траве за гаражами. Пожарные полностью ликвидировали в 21:11. В результате пожара никто не пострадал. Сообщений о том, что пострадала техника, не поступало. Специалисты устанавливают причину пожара, — рассказал КП-Новосибирск замруководителя пресс-службы МЧС по Новосибирской области Артем Щербаков.

Напомним, в тот же день, 27 апреля, случился крупный пожар в гаражах Кировского района. Пламя вспыхнуло из-за взрыва газа, в огне пострадали трое сварщиков.

Пожар в гаражах в Калининском районе.

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