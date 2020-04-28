2020-04-28T03:34:21+03:00
Общество

Сибиряка будут судить за то, что отобрал у знакомой бутылку водки и рюмку

Он ворвался в ее дом, угрожая туристическим ножом
Надежда РЫЖКИНА
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Сибиряк отобрал у знакомой бутылку водки и рюмку, угрожая ей ножом.Сибиряк отобрал у знакомой бутылку водки и рюмку, угрожая ей ножом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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34-летний житель села Морозово под Искитимом пойдет под суд. Он напал на свою знакомую, забравшись с оружием в ее дом, и вынуждал женщину отдать ему алкоголь и деньги. Случилось это 13 декабря 2019 года.

— По версии следствия, мужчина незаконно проник в квартиру по улице Набережная в селе Морозово Новосибирской области. Обвиняемый знал, что женщина не станет сопротивляться, и напал на нее, угрожая туристическим ножом. Злоумышленник потребовал от нее деньги и спиртные напитки. В итоге он забрал с кухонного стола бутылку водки и рюмку, принадлежащие потерпевшей, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Сибиряка задержали, в отношении него завели уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас Искитимская межрайонная прокуратура направила дело в районный суд, где его рассмотрят по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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