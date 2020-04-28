2020-04-28T03:04:02+03:00
Общество

«Пошел дым, он спрятался в ванной»: полицейский спас 7-летнего мальчика из квартиры, которую подожгла мама

Сибирячку отправили в лечебное учреждение, а ее ребенка в социальный приют
Ульяна ДЖАНКОВА
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Участковый Денис Тайдаров спас мальчика на пожаре. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской областиУчастковый Денис Тайдаров спас мальчика на пожаре. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области
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В Бердске произошло ЧП. Неадекватная 47-летняя женщина подожгла квартиру вместе со своим 7-летним сыном и 72-летним мужем.

Все произошло в пятиэтажном доме на улице Островского. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— Вызов поступил 24 апреля в 14.45. Нам сообщили, что женщина, страдающая психическим заболеванием, угрожает поджечь квартиру. На место выехали полицейские и спасатели. Открыть дверь женщина отказалась. Скоро из-под двери пошел дым, — рассказали в ведомстве.

Тогда сотрудники МЧС взломали дверь и вместе с полицейскими попали в квартиру. Внутри горели вещи на кухне. Пожарные начали их тушить.

Мальчика нигде не было. Испуганный ребенок спрятался в ванной. Его вовремя нашел участковый Денис Тайдаров. Он вывел его на улицу.

Женщину поместили в лечебное учреждение, а ее сына в детский социальный приют.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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