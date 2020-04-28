«Пошел дым, он спрятался в ванной»: полицейский спас 7-летнего мальчика из квартиры, которую подожгла мама
В Бердске произошло ЧП. Неадекватная 47-летняя женщина подожгла квартиру вместе со своим 7-летним сыном и 72-летним мужем.
Все произошло в пятиэтажном доме на улице Островского. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
— Вызов поступил 24 апреля в 14.45. Нам сообщили, что женщина, страдающая психическим заболеванием, угрожает поджечь квартиру. На место выехали полицейские и спасатели. Открыть дверь женщина отказалась. Скоро из-под двери пошел дым, — рассказали в ведомстве.
Тогда сотрудники МЧС взломали дверь и вместе с полицейскими попали в квартиру. Внутри горели вещи на кухне. Пожарные начали их тушить.
Мальчика нигде не было. Испуганный ребенок спрятался в ванной. Его вовремя нашел участковый Денис Тайдаров. Он вывел его на улицу.
Женщину поместили в лечебное учреждение, а ее сына в детский социальный приют.
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