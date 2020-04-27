2020-04-27T21:27:09+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на конец апреля: сибиряков ожидают дожди и грозы

Погода в Новосибирске на конец апреля: рассказываем, как для сибиряков закончится 2 месяц весны
Алена КУЛЕШОВА
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В городе по-прежнему будет тепло, но сибиряков ожидают дожди и грозы.В городе по-прежнему будет тепло, но сибиряков ожидают дожди и грозы.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Погода в Новосибирске на конец апреля — в городе по-прежнему будет тепло, но сибиряков ожидают дожди и грозы. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— В целом по области 28 апреля ожидается облачность, преимущественно без осадков, по западу возможны небольшие дожди, днем в отдельных районах также возможны небольшие дожди и грозы. Ветер южный, юго-восточный 3-8 метров в секунду, днем возможны порывы до 15 метров в секунду. Температура ночью будет составлять от 0 до +5 градусов, днем от 17 до 22, местами до 27 градусов тепла. 29 апреля ожидается облачность с прояснениями, ночью возможны небольшие дожди и грозы, днем кратковременные дожди, грозы, по югу возможны более сильные осадки. Ветер ночью юго-восточный, 5-10 метров в секунду, днем юго-западный 10-15, местами до 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов тепла, днем 18-23, местами до 28 градусов. 30 апреля ожидается также переменная облачность, в отдельных районах возможны небольшие дожди и грозы. Порывы ветра ночью будут достигать 7-12, местами 20 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду, местами возможны порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов, днем от 15 до 20, а местами до 25 градусов тепла, — сообщили в в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

В Гидрометцентре отметили, что на 29 апреля ожидаются более интенсивные осадки в связи с тем, что на территорию Новосибирской области выходит южный циклон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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