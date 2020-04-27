Стало известно, в каком состоянии находится семья, пострадавшая в жуткой аварии на Винаповском мосту

27 Апр 2020 2020-04-27T20:44:54+03:00

В этом ДТП пострадало всего 7 человек, однако основной удар на себя принял автомобиль Toyota Fielder. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В этом ДТП пострадало всего 7 человек, однако основной удар на себя принял автомобиль Toyota Fielder

Изменить размер текста: A A

Стало известно о состоянии семьи, которая сильнее всего пострадала в массовой аварии, случившейся вечером 25 апреля на Винаповском мосту. В этом ДТП пострадало всего 7 человек, однако основной удар на себя принял автомобиль Toyota Fielder. В салоне находилось трое человек: мужчина, который был за рулем и 12-летний ребенок получили серьезные травмы и были доставлены в больницу, женщину, сидевшую на переднем пассажирском сиденье, сильно зажало — выбраться ей помогали спасатели. Ее также госпитализировали.

— У водителя перелом ноги в двух местах и разрыв внутренних органов. Его уже прооперировали один раз, и пока перевели в палату. Через несколько дней, когда он немного восстановится, его ожидает еще одна операция — уже на ногу. Женщину после аварии также сразу отвезли в операционную. У нее перелом бедра и серьезные повреждения грудной клетки из-за сильного удара. В данный момент она находится на ИВЛ и практически не приходит в сознание. Кроме того, на лицо у нее также наложено несколько швов, — рассказал КП-Новосибирск источник, знакомый с ситуацией. — В тяжелом состоянии ребенок, он до сих пор в реанимации. У 12-летнего мальчика сильно раздроблен нос и сломано бедро: по словам врачей, чтобы окончательно поправиться и встать на ноги, ему может потребоваться от трех до пяти лет. Кроме того, несколько месяцев ему придется провести на вытяжке. По словам медиков, из-за осложнений при переломе, подростку может потребоваться переливание крови. Возможно, мальчику тоже придется перенести несколько операций.

Напомним, по предварительным данным, авария произошла при таких обстоятельствах: 35-летний водитель на BMW X6 двигался по Советскому шоссе со стороны улицы Мира в сторону Петухова. Напротив дома 49А столкнулся на встречке с Nissan Sunny, за рулем которого сидела девушка. После чего BMW врезалось в Hyundai Solaris. В настоящее время ГУ МВД по Новосибирской области проводит доследственную проверку по факту данного ДТП.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Перед моей машиной мелькнуло что-то белое»: подробности жуткой аварии на Винаповском мосту, которая покалечила семь человек

В ДТП пострадали не только взрослые, 12-летний ребенок попал в реанимацию (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU