Ушла из дома ночью: в Новосибирске ищут пенсионерку в платке с цветами

27 Апр 2020 2020-04-27T20:07:36+03:00

На момент своего исчезновения женщина была одета в синее или зеленое домашнее платье с цветами длиной до колен. Фото: "Лиза Алерт"

О ее местонахождении ничего не известно с 26 апреля

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Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит помощи в поисках пропавшей в Новосибирске 85-летней Калининой (Чикалиной) Валентины Харитоновны. О местонахождении женщины ничего не известно с 26 апреля.

— Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза, — сообщается в ориентировке. — На момент своего исчезновения женщина была одета в синее или зеленое домашнее платье с цветами длиной до колен, черные колготки, черные тапочки и белый платок с цветами.

Как стало известно КП-Новосибирск, пенсионерка живет одна, но родственники ежедневно ей звонят. В этот раз, когда утром до бабушки дозвониться не удалось, они приехали к ней домой и обнаружили, что ее там нет. По свидетельствам, имеющимся у поисковиков, пенсионерку видели на камерах наблюдения около дома в районе 3 часов ночи. Известно также, что у женщины возможна потеря памяти, она может нуждаться в медицинской помощи.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Валентина Харитоновна или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU