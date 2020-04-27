В Новосибирске выписали еще 14 человек, выздоровевших от коронавируса

27 Апр 2020 2020-04-27T19:24:58+03:00

В Новосибирской области были выписаны еще 14 пациентов с коронавирусом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Об этом сообщили в областном Оперштабе

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В Новосибирской области были выписаны еще 14 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в областном Оперштабе.

— На 22 часа 27 апреля в Новосибирской области зарегистрировано всего 347 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще у 14 пациентов контрольные тесты отрицательные, сегодня их выписали. Итого 53 человека выздоровели, скончались 4 пациента. 1720 жителей региона находятся под медицинским наблюдением. 11289 — с наблюдения сняты. Пациентов с ОРВИ и гриппом за сутки зарегистрировано 643 человека, госпитализировано 25 человек, — сообщили в Оперштабе.

Напомним, сегодня 27 апреля, в Новосибирске было выявлено 42 новых случая заболевания коронавирусом. В отделениях реанимации находятся 34 человека, на ИВЛ — 6 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU