Ушел утром из больницы: в Новосибирске ищут парня в пятнистых штанах

27 Апр 2020 2020-04-27T17:56:17+03:00

О местонахождении молодого человека ничего не известно с 23 апреля. Фото: ПСО "Маяк"

О его местонахождении ничего не известно с 23 апреля

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Поисковый отряд «Маяк» просит помощи в поисках пропавшего 25-летнего Боровикова Аркадия Евгеньевича. О местонахождении молодого человека ничего не известно с 23 апреля.

— Приметы: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, прямые светло-русые волосы, голубые глаза, — сообщается в ориентировке. — На момент своего исчезновения парень был одет в оранжевую футболку, темно-зеленые пятнистые штаны и черные сланцы.

Как стало известно КП-Новосибирск, сибиряк уже неоднократно пропадал. В этот раз, утром 23 апреля он ушел из больницы в неизвестном направлении. После этого момента от него не было никаких известий.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Аркадий Евгеньевич или вы просто видели его на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-951-393-09-11 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU