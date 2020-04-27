Ремонт дворов в Новосибирске 2020: рассказываем, по каким адресам уже начались работы

27 Апр 2020 2020-04-27T16:09:56+03:00

В этом году в Новосибирске будут отремонтированы 266 дворов — об этом сообщили в мэрии. Фото: Пресс-служба мэрии города Новосибирска

Изменить размер текста: A A

Ремонт дворов в Новосибирске 2020: в этом году в городе будут отремонтированы 266 дворов. Об этом сообщили в мэрии. Стоит отметить, что 220 из них будут ремонтироваться по муниципальной программе: на эти цели выделено 210 миллионов рублей из городского и областного бюджетов. Еще 46 дворов будут ремонтироваться в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», на это также выделено 210 миллионов рублей.

— Еще только апрель, а ремонт уже идет полным ходом. Работы начались на 33 объектах, на пяти уже завершены. На 96 площадках идет подготовка. Скоро закончатся конкурсные процедуры и по остальным объектам, — отметил Анатолий Локоть, побывавший сегодня на двух объектах в Заельцовском районе. — До сентября мы планируем завершить все работы.

Все работы планируют завершить до сентября. Фото: Пресс-служба мэрии города Новосибирска

К примеру, около дома № 163 на Красном проспекте уже расширили автомобильную парковку, установили поребрики. Сейчас ведется отсыпка гравием перед тем, как укладывать асфальт. Планируется также отремонтировать здесь внутриквартальный проезд, обустроить тротуары и пешеходные дорожки. В целом, эти работы обойдутся в 5 миллионов 37 тысяч рублей, завершить их планируют до середины мая. Полным ходом идут работы и на придомовой территории между улицами Весенняя и Галилея. Здесь уже обустраивают входные зоны, тротуары, пешеходные дорожки, автомобильные парковки, также будет отремонтирован проезд, организован водоотводящий канал. На благоустройство этого участка будет потрачено 8 миллионов 493 тысячи рублей, закончить работы планируется в начале июня.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU