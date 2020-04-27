В Новосибирске на берегу Оби нашли труп мужчины
В Новосибирской области к берегу прибило труп мужчины. Его извлекли из воды спасатели, прибывшие на место.
— В районе старого Бердска выплыло тело с заметными признаками разложения. Спасатели достали труп из воды и передали его полиции, — сообщается в паблике «АСТ-54».
Сейчас установлением личности мужчины и обстоятельств его смерти занимается Следственный комитет по Новосибирской области.
— На данный момент, следователи уже провели осмотр места происшествия. В настоящее время личность погибшего устанавливается, уже назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение, касаемо этой ситуации, — пояснили КП-Новосибирск в СУ СК по Новосибирской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU