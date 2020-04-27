«Он от кого-то убегал?»: появилось видео аварии, где подросток попал под «Мерседес»

27 Апр 2020 2020-04-27T12:14:57+03:00

В сети появился ролик, на котором запечатлен момент аварии, где подросток получил перелом ноги, попав под «Мерседес». Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В сети появился ролик, на котором запечатлен момент аварии, где подросток получил перелом ноги, попав под «Мерседес». ДТП случилось вечером 25 апреля на улице Бориса Богаткова.

— Четырнадцатилетний мальчик с переломом правой ноги был госпитализирован в больницу, в настоящее время по факту данного ДТП проводится проверка, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Тем не менее, многие сибиряки отметили, что судя по кадрам этого видео, автомобиль не сбивал школьника. Подросток просто врезался в иномарку, пытаясь перебежать дорогу.

— Может, он убегал от кого-то?

— Там компания мальчишек была, они все разбегались, а этот выбежал на дорогу.

— Главное, что все живы остались, — пишут люди в комментариях под роликом в паблике «АСТ-54».

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В настоящее время по факту данного ДТП проводится проверка (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU