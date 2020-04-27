2020-04-27T12:14:57+03:00
Происшествия

«Он от кого-то убегал?»: появилось видео аварии, где подросток попал под «Мерседес»

ДТП случилось вечером 25 апреля на улице Бориса Богаткова
Алена КУЛЕШОВА
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В сети появился ролик, на котором запечатлен момент аварии, где подросток получил перелом ноги, попав под «Мерседес».В сети появился ролик, на котором запечатлен момент аварии, где подросток получил перелом ноги, попав под «Мерседес».Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В сети появился ролик, на котором запечатлен момент аварии, где подросток получил перелом ноги, попав под «Мерседес». ДТП случилось вечером 25 апреля на улице Бориса Богаткова.

— Четырнадцатилетний мальчик с переломом правой ноги был госпитализирован в больницу, в настоящее время по факту данного ДТП проводится проверка, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Тем не менее, многие сибиряки отметили, что судя по кадрам этого видео, автомобиль не сбивал школьника. Подросток просто врезался в иномарку, пытаясь перебежать дорогу.

— Может, он убегал от кого-то?

— Там компания мальчишек была, они все разбегались, а этот выбежал на дорогу.

— Главное, что все живы остались, — пишут люди в комментариях под роликом в паблике «АСТ-54».

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В настоящее время по факту данного ДТП проводится проверка (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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