«Он от кого-то убегал?»: появилось видео аварии, где подросток попал под «Мерседес»
В сети появился ролик, на котором запечатлен момент аварии, где подросток получил перелом ноги, попав под «Мерседес». ДТП случилось вечером 25 апреля на улице Бориса Богаткова.
— Четырнадцатилетний мальчик с переломом правой ноги был госпитализирован в больницу, в настоящее время по факту данного ДТП проводится проверка, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Тем не менее, многие сибиряки отметили, что судя по кадрам этого видео, автомобиль не сбивал школьника. Подросток просто врезался в иномарку, пытаясь перебежать дорогу.
— Может, он убегал от кого-то?
— Там компания мальчишек была, они все разбегались, а этот выбежал на дорогу.
— Главное, что все живы остались, — пишут люди в комментариях под роликом в паблике «АСТ-54».
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ИСТОЧНИК KP.RU