2020-04-27T11:39:22+03:00
Общество

«Когда читали стих — волновались»: военные устроили парад для 97-летнего ветерана

Их поздравление он посмотрел через ноутбук
Надежда РЫЖКИНА
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Военные поздравили новосибирского ветерана Михаила Мезина. Фото: ЦВО.Военные поздравили новосибирского ветерана Михаила Мезина. Фото: ЦВО.
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Новосибирские военные поздравили 97-летнего фронтовика Михаила Алексеевича Мезина с годовщиной Победы. В Новосибирске в этом году парад пришлось отменить. Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища прибегли к помощи технологий.

— Через мессенджер ветеран в прямом эфире посмотрел, как военные прошли торжественным маршем. Оркестр исполнил известные военные мелодии. К поздравлениям присоединился юнармеец — он рассказал для Михаила Алексеевича стихотворение о подвиге советских солдат, — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Фронтовик посмотрел поздравление через ноутбук. Фото: ЦВО.

Фронтовик посмотрел поздравление через ноутбук. Фото: ЦВО.

Поздравил ветерана и заместитель командующего 41 общевойсковой армией начальник военно-политического отдела полковник Владимир Перепелица. Вместе с фронтовиком он тоже посмотрел поздравление от курсантов.

Михаил Алексеевич Мезин родился 29 ноября 1923 году. В 17 лет ушел на фронт, был тяжело ранен в 1942 году под Сталинградом и второй раз — в 1943 в Донбассе. Среди его наград — орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги» и множество других. Михаил Алексеевич закончил военную службу в 1982 году в звании полковника. До сих пор фронтовик продолжает вести патриотическую работу по воспитанию подрастающего поколения.

В Новосибирске военнослужащие поздравили ветерана ВОВ онлайн.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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