«Не знала, что нужно сидеть дома»: сибирячку, прилетевшую из Таиланда, оштрафовали, когда она пришла менять права
Кировский районный суд наказал жительницу Новосибирска за то, что она нарушила карантин. Женщина прилетела из Таиланда и должны была сидеть дома две недели. Об этом по прилету из других стран извещают еще в аэропорту. Вместо этого она отправилась в ГИБДД для того, чтобы поменять водительское удостоверение.
— Как следует из протокола об административном правонарушении жительница Новосибирска покинула свое жилище 7 апреля 2020 года в целях посещения органов ГИБДД для замены водительского удостоверения, — говорится в сообщении суда.
Несмотря на заверение о том, что ее не предупреждали, судья решило наказать женщину. Теперь ей придется заплатить 15 тысяч рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU