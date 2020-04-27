«Не знала, что нужно сидеть дома»: сибирячку, прилетевшую из Таиланда, оштрафовали, когда она пришла менять права

27 Апр 2020 2020-04-27T11:06:45+03:00

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Кировский районный суд наказал жительницу Новосибирска за то, что она нарушила карантин. Женщина прилетела из Таиланда и должны была сидеть дома две недели. Об этом по прилету из других стран извещают еще в аэропорту. Вместо этого она отправилась в ГИБДД для того, чтобы поменять водительское удостоверение.

— Как следует из протокола об административном правонарушении жительница Новосибирска покинула свое жилище 7 апреля 2020 года в целях посещения органов ГИБДД для замены водительского удостоверения, — говорится в сообщении суда.

Несмотря на заверение о том, что ее не предупреждали, судья решило наказать женщину. Теперь ей придется заплатить 15 тысяч рублей.

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