2020-04-27T09:16:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Дистанционное обучение школьников в Новосибирске: насколько продлили

Рассказываем, насколько продлили дистанционное обучение школьников в Новосибирске
Надежда РЫЖКИНА
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Дистанционное обучение школьников в Новосибирске: рассказываем, насколько продлилиДистанционное обучение школьников в Новосибирске: рассказываем, насколько продлилиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В понедельник, 27 апреля, стало известно, насколько продлили дистанционное обучение школьников в Новосибирске. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о том, что ученики не вернутся за парты до середины следующего месяца.

— Режим удаленного обучения будет продлен до 15 мая. Это касается школ Новосибирска, Новосибирского района, муниципалитетов Новосибирской агломерации и населенных пунктов, где живут больше 23 тысяч человек, — сообщили на оперативном совещании в правительстве области.

Напомним, что с 13 апреля в учебе в классах вернулись ученики 500 сельских малокомплектных школ. Ребята занимаются небольшими группами — в классе между партами установлена дистанция. Министр образования области Сергей Федорчук объяснил, что в школах разрешили детям из тех сел, где не зарегистрировано ни одного заболевшего коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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