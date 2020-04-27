Дистанционное обучение школьников в Новосибирске: насколько продлили

27 Апр 2020 2020-04-27T09:16:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 27 апреля, стало известно, насколько продлили дистанционное обучение школьников в Новосибирске. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о том, что ученики не вернутся за парты до середины следующего месяца.

— Режим удаленного обучения будет продлен до 15 мая. Это касается школ Новосибирска, Новосибирского района, муниципалитетов Новосибирской агломерации и населенных пунктов, где живут больше 23 тысяч человек, — сообщили на оперативном совещании в правительстве области.

Напомним, что с 13 апреля в учебе в классах вернулись ученики 500 сельских малокомплектных школ. Ребята занимаются небольшими группами — в классе между партами установлена дистанция. Министр образования области Сергей Федорчук объяснил, что в школах разрешили детям из тех сел, где не зарегистрировано ни одного заболевшего коронавирусом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU