2020-04-27T09:01:41+03:00
Происшествия

«Обрушилось перекрытие и стены»: троих сварщиков госпитализировали после взрыва газа в гараже

С ожогами их отвезли в больницу
Надежда РЫЖКИНА
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Пожар случился в гаражах Кировского района.Пожар случился в гаражах Кировского района.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В понедельник, 27 апреля, жители Кировского района услышали хлопок возле гаражного комплекса на улицах Виктора Уса и Сибиряков-Гвардейцев. Гаражи охватило пламя.

Как пояснили корреспонденту КП-Новосибирск, в гаражах пострадали трое человек, а пожар случился из-за взрыва газа.

— Пожарным удалось ликвидировать пожар в гаражном комплексе в Кировском районе. В 10:39 поступило сообщение о том, что в одном из гаражей проводились газосварочные работы, в результате них произошел хлопок. В результате обрушилось железно-бетонное перекрытие и кирпичные перегородки над четырьмя гаражами.

На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений под завалами происходило горение. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение за 45 минут. В результате взрыва пострадали трое мужчин-рабочих. Они госпитализированы с ожогами разной степени тяжести, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Сейчас специалисты МЧС России убирают последствия пожара.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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