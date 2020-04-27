2020-04-27T08:12:59+03:00
Общество

«Выбрасывает на встречку»: в Новосибирске водителя возмутила опасная яма у поликлиники

Он снял на видео, как автомобилистов кидает в сторону из-за того, что они не видят угрозу на дороге
Надежда РЫЖКИНА
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Вот такие ямы поджидают новосибирцев возле поликлиники. Фото: стоп-кадрВот такие ямы поджидают новосибирцев возле поликлиники. Фото: стоп-кадр
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В Новосибирске возле поликлиники № 18 на улице Широкая автомобилистам мешает проехать огромная яма на дороге. Дорожное покрытие местами просело, но из-за руля этого не видно, машинц резко бросает в сторону, туда, где едет встречный трансопрт. Один из автомобилистов пожаловался на проблему в группе «Инцидент Новосибирск». Он снял на телефон, что происходит на дороге.

— Вот такое покрытие на дороге — я только проехал здесь на легковой машине. Сначала объезжаешь глубочайшую яму возле ливневки. Дальше — кочки и тоже небольшая ямка. Как это понять? Обращаю внимание, что никаких знаков рядом нет. Машины ужасно проходят через препятствие, для всех это просто неудобно. Люди видят, что здесь препятствие, и затормаживают, едут вплотную друг за другом, — рассказал подписчик Виталий.

Он отметил, что повреждение затронуло только половину дороги: водители, едущие навстречу, не чувствуют неудобств.

Корреспондент КП-Новосибирск направила запрос в администрацию мэрии с просьбой прокомментировать ситуацию.

Дорога возле поликлиники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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