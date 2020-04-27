Заряди машину через смартфон: в бизнес-центрах Новосибирска появятся заправки для электромобилей
Компания «Новосибирскэнергосбыт» покупает оборудование для станций, где можно заряжать электромобили. Всего таких станций будет 40, сообщает «Новая Сибирь».
Информация о станциях появилась на портале госзакупок. В «Новосибирскэнергосбыте» объяснили, что электрозаправки установят в торговых и бизнес-центрах, общественных местах Новосибирска и в районах области. Несколько станций заработают до конца июня 2020 года.
— Мы хотим создать в городе условия для зарядки электромобилей со всеми основными разъемами для постоянного и переменного тока. Программное обеспечение наших станций соединяется с мобильным приложением. Водители смогут следить за зарядкой со смартфона и оплачивать ее в пару кликов, — рассказывает руководитель проекта развития сети электрозаправочных станций Владимир Евдокимов.
Первую электрозаправочную станцию «Новосибирскэнергосбыт» открыл в ноябре 2019 года на улице Орджоникидзе. 1 киловатт в час стоит от 7 до 15 рублей — стоимость зависит от суммы купленных киловатт.
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