2020-04-27T07:09:37+03:00
Общество

Заряди машину через смартфон: в бизнес-центрах Новосибирска появятся заправки для электромобилей

Часть их них откроется к концу июня
Надежда РЫЖКИНА
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Всего в Новосибирской области появятся 40 станций.Всего в Новосибирской области появятся 40 станций.Фото: Андрей ГРЕЧАННИК
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Компания «Новосибирскэнергосбыт» покупает оборудование для станций, где можно заряжать электромобили. Всего таких станций будет 40, сообщает «Новая Сибирь».

Информация о станциях появилась на портале госзакупок. В «Новосибирскэнергосбыте» объяснили, что электрозаправки установят в торговых и бизнес-центрах, общественных местах Новосибирска и в районах области. Несколько станций заработают до конца июня 2020 года.

— Мы хотим создать в городе условия для зарядки электромобилей со всеми основными разъемами для постоянного и переменного тока. Программное обеспечение наших станций соединяется с мобильным приложением. Водители смогут следить за зарядкой со смартфона и оплачивать ее в пару кликов, — рассказывает руководитель проекта развития сети электрозаправочных станций Владимир Евдокимов.

Первую электрозаправочную станцию «Новосибирскэнергосбыт» открыл в ноябре 2019 года на улице Орджоникидзе. 1 киловатт в час стоит от 7 до 15 рублей — стоимость зависит от суммы купленных киловатт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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