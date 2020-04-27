«Они общались с больным коронавирусом»: семью с ребенком заставили лечь в больницу на обследование
Октябрьский районный суд решил госпитализировать семью с ребенком. Иск о принудительном обследовании подали в Роспотребнадзоре. Установлено, что новосибирцы контактировали с больным коронавирусом.
— Мужчина помещен в ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая больница №1», а женщина с несовершеннолетним ребенком помещены в ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница №3», — говорится в сообщении суда.
В медучреждениях семья будет находиться до 9 мая. Их выпишут только после того, как результаты анализов на коронавирус дважды покажут отрицательный результат.
Напомним, в Новосибирске на 30 тысяч рублей оштрафовали сибирячку, которая прилетела из Таиланда и не соблюдала карантин. Доказательства нарушения на видео сняли соседи, они сообщили об этом в полицию.
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ИСТОЧНИК KP.RU